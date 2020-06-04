Синоптики повідомили, коли прийде справжня спека в Одесу

Незважаючи на прихід календарного літа, погода не радує одеситів довгоочікуваним теплом однак так буде не довго, передає Politeka.net.

За даними метеорологів, першу половину червня погоду в Одесі будуть визначати циклони, які принесуть дощі та шквальні вітри. Дощі закінчаться тільки в середині червня, після чого розпочнеться суттєве потепління.

Згідно з даними сайту Gismeteo сонячна погода і літня спека почнеться в другій половині червня.

Температура повітря в деякі дні досягне +31 градуса При цьому середня температура буде коливатися в межах +25 +22 градуси.

Крім того, за прогнозами синоптиків Gismeteo до середини червня в Одесі періодично очікуються опади. В більшості випадків це буде короткочасний дощик. Проте у перший тиждень прогнозуються грози і зливи.

Нагадаємо, що 28 травня в Одесі всього за кілька годин випала рекордна кількість опадів.

За станом на 12.00 кількість опадів становить 49,5 мм при добовій нормі 26 мм. В останній раз рекордну кількість опадів у травні було зафіксовано у 1962 році – тоді за добу випало 66 мм опадів.

В Одесі затяжна злива затопила вулиці так сильно, що деякі мешканці вирішили порибалити.

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