Синоптики повідомили, коли прийде справжня спека в Одесу
Незважаючи на прихід календарного літа, погода не радує одеситів довгоочікуваним теплом однак так буде не довго, передає Politeka.net.
За даними метеорологів, першу половину червня погоду в Одесі будуть визначати циклони, які принесуть дощі та шквальні вітри. Дощі закінчаться тільки в середині червня, після чого розпочнеться суттєве потепління.
Згідно з даними сайту Gismeteo сонячна погода і літня спека почнеться в другій половині червня.
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Температура повітря в деякі дні досягне +31 градуса При цьому середня температура буде коливатися в межах +25 +22 градуси.
Крім того, за прогнозами синоптиків Gismeteo до середини червня в Одесі періодично очікуються опади. В більшості випадків це буде короткочасний дощик. Проте у перший тиждень прогнозуються грози і зливи.
Нагадаємо, що 28 травня в Одесі всього за кілька годин випала рекордна кількість опадів.
За станом на 12.00 кількість опадів становить 49,5 мм при добовій нормі 26 мм. В останній раз рекордну кількість опадів у травні було зафіксовано у 1962 році – тоді за добу випало 66 мм опадів.
В Одесі затяжна злива затопила вулиці так сильно, що деякі мешканці вирішили порибалити.
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