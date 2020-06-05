До чого готуватися одеситам

У п'ятницю, 5 червня погода в Одесі почне налагоджуватися

Про те, що чекає одеситів, розповіли синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Похмура погода у Одесі буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 14-16 °С, вдень 21-23 °C.

Температура морської води 13-14 °C.

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-16 °С, вдень 21-26 °С, місцями до 29 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Раніше повідомлялося про те, що метеорологи попередили жителів, коли в Одесу прийде справжня спека.

За їх даними, першу половину червня погоду в Одесі будуть визначати циклони, які принесуть дощі та шквальні вітри. Дощі закінчаться тільки в середині червня, після чого розпочнеться суттєве потепління.

Згідно з даними сайту Gismeteo сонячна погода і літня спека почнеться в другій половині червня.

Температура повітря в деякі дні досягне +31 градуса. При цьому середня температура буде коливатися в межах +25 +22 градуси.

Крім того, за прогнозами синоптиків Gismeteo до середини червня в Одесі періодично очікуються опади. В більшості випадків це буде короткочасний дощик. Проте у перший тиждень прогнозуються грози і зливи.

Нагадаємо, циклон обрушиться на Одесу, місто опиниться в полоні стихії: точний прогноз на тиждень

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"

Також Politeka писала, циклон обрушиться на Одесу, місто опиниться в полоні стихії: точний прогноз на тиждень