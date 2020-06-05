В Одесі повалене шквальним вітром дерево розчавило автомобіль
Пригода сталася в четвер, 4 червня у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Ак. Глушко, 22Б, повідомляють місцеві
Удар був настільки сильним, що біля припаркованого під ним авто Mitsubishi Gallant розчавило дах і пом'яло багажник. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Повідомляється, що на місце прибули працівники «Зелентреста», які і розпиляли дерево.
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Мешканці будинку скаржаться на комунальні служби, і кажуть, що це вже третє обвалення дерева за останній місяць. У дворі таких аварійних дерев та гілок з десяток, а всі звернення з цього приводу виявилися безрезультатними.
водій автомобіля готується подавати до суду на комунальників.
Деревопады - часте явище в Одесі. Ще один випадок произоше в центрі Одеси.
Так величезне дерево впало прямо на кіоск, в якому знаходився продавець.НП сталася на вулиці Ніжинській кут Льва Толстого.
Дерево впало і розчавило кіоск з продажу овочів. Дівчина-продавщиця не постраждала. Вона знаходиться в шоком стані.
Крім того, при падінні гілка зачепила контактну мережу тролейбусів. В результаті події зупинився рух тролейбусів і трамваїв.
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