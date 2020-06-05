В Одесі повалене шквальним вітром дерево розчавило автомобіль

Пригода сталася в четвер, 4 червня у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Ак. Глушко, 22Б, повідомляють місцеві ЗМІ.

Удар був настільки сильним, що біля припаркованого під ним авто Mitsubishi Gallant розчавило дах і пом'яло багажник. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Повідомляється, що на місце прибули працівники «Зелентреста», які і розпиляли дерево.

Мешканці будинку скаржаться на комунальні служби, і кажуть, що це вже третє обвалення дерева за останній місяць. У дворі таких аварійних дерев та гілок з десяток, а всі звернення з цього приводу виявилися безрезультатними.

водій автомобіля готується подавати до суду на комунальників.

Деревопады - часте явище в Одесі. Ще один випадок произоше в центрі Одеси.

Так величезне дерево впало прямо на кіоск, в якому знаходився продавець.НП сталася на вулиці Ніжинській кут Льва Толстого.

Дерево впало і розчавило кіоск з продажу овочів. Дівчина-продавщиця не постраждала. Вона знаходиться в шоком стані.

Крім того, при падінні гілка зачепила контактну мережу тролейбусів. В результаті події зупинився рух тролейбусів і трамваїв.

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