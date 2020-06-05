У п'ятницю, 5 червня, в Одесі буде господарювати штормовий вітер, який підніме величезні хвилі на морі
Синоптики прогнозують сильний південний вітер, пориви якого сягатимуть 11-15 метрів в секунду. Метеорологи попереджають одеситів, що хвилі на пляжі піднімуться до 1,3 метрів у висоту. Температура морської води становитиме 15 градусів тепла.
В Одесі буде спостерігатися мінлива хмарність, сонце буде періодично з'являтися з хмар, а до вечора і зовсім встановиться ясна погода.
Султан б не встояв: зірка "Величного століття" розстебнула плащ і показала, що під ним ховає
Українці масово позбавляються від долара, важлива заява НБУ: що відбувається з курсом валют
За серце української «холостячки» побореться один Зеленського: "Мішина, зустрічай!"
"Повністю звільнені від сплати": пенсіонерам повідомили радісну новину, що змінилося
Температура повітря продовжить рости і складе +23 +27 градусів вдень, +22 +20 градусів ввечері і +17 +16 вночі. Атмосферний тиск теж підніметься до 754-755 мм ртутного стовпа.
До цього ми повідомляли, що в Одесі повалене шквальним вітром дерево розчавило автомобіль.
Пригода сталася в четвер, 4 червня у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Ак. Глушко, 22Б.
Удар був настільки сильним, що біля припаркованого під ним авто Mitsubishi Gallant розчавило дах і пом'яло багажник. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
На місце прибули працівники «Зелентреста», які і розпиляли дерево.
Мешканці будинку скаржаться на комунальні служби, і кажуть, що це вже третє обвалення дерева за останній місяць. У дворі таких аварійних дерев та гілок з десяток, а всі звернення з цього приводу виявилися безрезультатними.
Нагадаємо, циклон обрушиться на Одесу, місто опиниться в полоні стихії: точний прогноз на тиждень
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"
Також Politeka писала, погодну НС оголосили в Одесі, людей попереджають про небезпеку: "через три години..."