На пляжі буде неспокійно

У п'ятницю, 5 червня, в Одесі буде господарювати штормовий вітер, який підніме величезні хвилі на морі

Синоптики прогнозують сильний південний вітер, пориви якого сягатимуть 11-15 метрів в секунду. Метеорологи попереджають одеситів, що хвилі на пляжі піднімуться до 1,3 метрів у висоту. Температура морської води становитиме 15 градусів тепла.

В Одесі буде спостерігатися мінлива хмарність, сонце буде періодично з'являтися з хмар, а до вечора і зовсім встановиться ясна погода.

Температура повітря продовжить рости і складе +23 +27 градусів вдень, +22 +20 градусів ввечері і +17 +16 вночі. Атмосферний тиск теж підніметься до 754-755 мм ртутного стовпа.

До цього ми повідомляли, що в Одесі повалене шквальним вітром дерево розчавило автомобіль.

Пригода сталася в четвер, 4 червня у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Ак. Глушко, 22Б.

Удар був настільки сильним, що біля припаркованого під ним авто Mitsubishi Gallant розчавило дах і пом'яло багажник. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

На місце прибули працівники «Зелентреста», які і розпиляли дерево.

Мешканці будинку скаржаться на комунальні служби, і кажуть, що це вже третє обвалення дерева за останній місяць. У дворі таких аварійних дерев та гілок з десяток, а всі звернення з цього приводу виявилися безрезультатними.

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