З 5 червня на тлі ослаблення карантину в Одесі повноцінно запрацюють кафе і ресторани

Одеситів попередили за якими основними правилами працюватимуть заклади в Україні, передає Politeka.net.

Тепер заборонено:

входити без супроводу працівника закладу;

працювати дитячим кімнат;

проводити свята, банкети, майстер-класи, заходи, в яких бере участь більше 10 осіб;

готувати їжу на відкритих кухнях (за винятком тих, які захищені від відвідувачів перегородкою);

працювати буфетам самообслуговування;

самообслуговування в закладах фаст-фуду (всі повинні видавати працівники закладу);

сидіти більше, ніж по 4 людини (в облік не йдуть сидять за столом діти).

Також відвідувачам необхідно дотримуватися дистанцію 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами; використовувати маски або респіратори (за винятком часу прийому їжі).

Раніше повідомлялося, напередодні курортного сезону в Одесі на пляжі та прибережні території вивели бійців Нацгвардії.

Силовики будуть патрулювати курортні зони в районі Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузанівки.

"Гвардійці патрулюють курортні зони на прибережних територіях Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузановки і в місцях масового відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Одеситів попереджають, що відпочивати можна, але без правопорушень та з дотриманням карантинних обмежень.

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