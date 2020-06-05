З 5 червня на тлі ослаблення карантину в Одесі повноцінно запрацюють кафе і ресторани
Одеситів попередили за якими основними правилами працюватимуть заклади в Україні, передає Politeka.net.
Тепер заборонено:
- входити без супроводу працівника закладу;
- працювати дитячим кімнат;
- проводити свята, банкети, майстер-класи, заходи, в яких бере участь більше 10 осіб;
- готувати їжу на відкритих кухнях (за винятком тих, які захищені від відвідувачів перегородкою);
- працювати буфетам самообслуговування;
- самообслуговування в закладах фаст-фуду (всі повинні видавати працівники закладу);
- сидіти більше, ніж по 4 людини (в облік не йдуть сидять за столом діти).
Також відвідувачам необхідно дотримуватися дистанцію 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами; використовувати маски або респіратори (за винятком часу прийому їжі).
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Раніше повідомлялося, напередодні курортного сезону в Одесі на пляжі та прибережні території вивели бійців Нацгвардії.
Силовики будуть патрулювати курортні зони в районі Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузанівки.
"Гвардійці патрулюють курортні зони на прибережних територіях Золотого берега, Аркадії, Ланжерона, Лузановки і в місцях масового відпочинку", - йдеться в повідомленні.
Одеситів попереджають, що відпочивати можна, але без правопорушень та з дотриманням карантинних обмежень.
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