Нова пожежа в Одесі налякала мешканців багатоповерхівки, які проживають в районі селища Котовського

Сьогодні стало відомо про те, що загорілася квартира на четвертому поверсі будинку по вулиці Героїв оборони Одеси, 72. Кадрами пожежі поділяються очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На місце події оперативно виїхали співробітники ДСНС.

За словами очевидців, з квартири врятували дитину, його виніс на руках рятувальник.

Пізніше в мережі стало з'являтися все більше і більше інформації про пожежі.

Наприклад, у прес-службі ДСНС розповіли, що виклик надійшов о 10:53. Прибулі рятувальники встановили, що горить квартира на четвертому поверсі. Дев'ять мешканців з четвертого і п'ятого поверхів евакуювали. Серед них – троє дітей. Пожежу повністю ліквідували о 11:21. Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється.

До цього ми повідомляли, що пожежа охопила кафе-ресторан на одеському узбережжі.

НП сталася в четвер, 4 червня на пляжі «Лузанівка». Там загорілася гриль-таверна «Лев».

Як повідомили в прес-службі рятувальників, сигнал про спалах надійшов о 14:50. Вогнем була охоплена покрівля одноповерхової будівлі кафе.

В результаті пожежі постраждав 16-річний хлопець, його відвезли в лікарню.

У боротьбі з вогнем залучалося 9 одиниць пожежної техніки та 26 чоловіка особового складу.

Нагадаємо, заступник начальника ДСНС попався на гарячому в Одесі, фото: "Чотири пожежі на його совісті"

Як повідомляла Politeka, пожежа спалахнула на ринку "7 кілометр" в Одесі, дим видно здалеку: відео НП

Також Politeka писала, що названий новий винуватець пожежі в коледжі Одеси, жителі в гніві: "обрали беззахисного"