Стало відомо, які внутрішні перельоти відновили з Одеси після ослаблення карантину

З 5 червня Україна знову запускає авіасполучення, поки тільки внутрішнє, передає Politeka.net.

Після карантину перші авіарейси здійснять з Києва в Одесу – 5 і 6 червня.

Як повідомила прес-служба міськради, перший рейс з Києва планують зустрічати в Одесі в п'ятницю о 20:00. Зворотні рейси в Київ повинні полетіти 08 червня о 17:00 09 червня до 8:00. Вартість одного квитка з багажем буде стартувати від 1500 гривень.

Крім того, відновляться пасажирські перевезення за маршрутом Одеса — Стамбул. Вони будуть курсувати з 15 червня за старим розкладом.

Раніше ми писали, з 1 червня в Одеській області знову почали курсувати приміські електропоїзди.

Незважаючи на те, що тепер з Одеси в область і назад можна доїхати на електричці, особливого ажіотажу біля залізничних кас поки не спостерігається.

На знімках видно пустельний вокзал, а також відсутність черг біля кас.

Всередині вокзалу все нагадує про епідемію: без масок не пускають, при вході міряють температуру, в кутку стоять санитайзеры, а також розвішані плакати з інформацією про вірус.

Звернемо увагу, що в маршрути деяких поїздів внесені зміни.

Наприклад, електрички, не зупиняються в місті Подольську — там карантин ще не послабили.

Зазначимо, що з 1 червня Одеська залізниця запустила 44 приміських потяги. За новими правилами, їздити в електричці можна тільки в масці, а кількість пасажирів не повинна перевищувати число сидячих місць.

Нагадаємо, пом'якшення карантину: що дозволять одеситам з 5 червня

Як повідомляла Politeka, Одеса запускає поїзди, важливе повідомлення: куди можна поїхати з 1 червня

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