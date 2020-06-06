На вихідних погода в Одесі почне поступово налагоджуватися

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Згідно з прогнозом, в суботу, 6 червня, ранкові хмари затримаються в Одесі до вечора, а потім повинні розсіятися. В цей день метеорологи опадів не прогнозують.

Вітер буде дути південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 15-17 °С, вдень 19-21 °C

Температура морської води 13-14 °C

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-18 °С, вдень 24-29 °С, в прибережній зоні 19-21 °C

На автодорогах області видимість добра.

У неділю, 7 червня, хмари в Одесі вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-16 °С, вдень 25-30 °С, в прибережній зоні 20-22 °C

Раніше повідомлялося про те, що метеорологи попередили жителів, коли в Одесу прийде справжня спека.

Згідно з даними сайту Gismeteo сонячна погода і літня спека почнеться в другій половині червня.

Температура повітря в деякі дні досягне +31 градуса. При цьому середня температура буде коливатися в межах +25 +22 градуси.

Крім того, за прогнозами синоптиків Gismeteo до середини червня в Одесі періодично очікуються опади. В більшості випадків це буде короткочасний дощик. Проте у перший тиждень прогнозуються грози і зливи.

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