Новий спалах китайського вірусу призвел до ізоляції двох сіл в Одеській області

Мова йде про населених пунктах Криничне і Дмитрівка в Болградському районі. Там встановлять карантинні контрольно-пропускні пункти у зв'язку зі збільшенням кількості інфікування. Про це повідомили у прес-службі Болградської РДА, передає Politeka.net.

За станом на 8 червня 2020 в районі зареєстровано 34 випадки захворювання СОVID-19. Тому було прийнято рішення ввести в регіоні ряд карантинних обмежень.

Так, в селах Криничне і Дмитрівка на період запровадження особливого режиму через ці населені пункти заборонено проведення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні, а також проведення релігійних заходів.

Кафе також будуть закриті.

Крім цього, буде запроваджено облік осіб, що в'їжджають на територію сіл - вони будуть відправлятися на самоізоляцію. Також буде обов'язковий температурний скринінг водіїв, пасажирів і громадян, які перетинають КПП.

За инфоормации місцевих ЗМІ, село Дмитрівка розташоване на кордоні з Молдовою та вірус сюди приніс пастух, який поспілкувався зі своїм знайомим через кордон.

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