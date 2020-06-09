На цьому тижні синоптики у своєму свіжому прогнозі пообіцяли одеситам справжнє погодне асорті
Весь тиждень погода в Одесі буде спекотною і сонячно, проте ближче до її кінця очікуються дощі з грозами, передає Politeka.net
Так, за даними метеорологів, у вівторок, 9 червня, очікується сонячна погода, без опадів з південним помірним вітром. Вдень повітря прогріється до + 22 +28 градусів по місту, і до +28 +30 – по області.
У середу, 10 червня, очікується слабка малохмарна погода зі слабким східним вітром, 2 – 3 метрів в секунду.
"Крадуть гроші": в Приватбанку повідомили про масштабну загрозу, хто може залишитися ні з чим
Ніжна брюнетка з "Квартал 95" втратила сором і ліфчик, показавши, що вміє робити руками: "Так сильно хочеться..."
Зухвала Сєдокова зняла ліфчик і щедро віддячила Баскові, відео: "Соромно показувати..."
Нестаріюча Пугачова в крихітних шортах наплювала на пристойність: "Борисівна най..."
Вночі температура повітря буде коливатися в межах +17 +20, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.
Четвер, 11 червня, за прогнозами, стане самим сонячним днем на цьому тижні. Дощів не передбачається. Температура повітря підніметься на кілька градусів Цельсія. Вітер слабкий, змінний. На море очікується повний штиль.
Температура повітря вночі +15 +20, вдень повітря прогріється до +32 градусів.
У п'ятницю, 12 червня, мінлива хмарність місцями можливий короткочасний дощ. Вітер слабкий, західний. Температура повітря вночі +17 +20, вдень стовпчики термометрів покажуть +30 +31градусов.
Субота, 13 червня, прогнозується самої хмарної. Вночі та вранці синоптики прогнозують опади з грозою. Температура повітря становитиме +20+28 градусів. Вітер західний, помірний.
У неділю, 14 червня, на місто насунеться грозовий фронт і дощі. В Одесі трохи похолодає. Вітер західний, помірний.
Температура повітря складе +18 +27 градусів.
Нагадаємо, літо почне розкручуватися в Одесі: синоптики приголомшили новим прогнозом
Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як затопило Одеську область, відео: "Потоки води хлинули з гори"
Також Politeka писала, погодну НС оголосили в Одесі, людей попереджають про небезпеку: "через три години..."