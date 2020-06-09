Цього тижня погода буде літньої, але

На цьому тижні синоптики у своєму свіжому прогнозі пообіцяли одеситам справжнє погодне асорті

Весь тиждень погода в Одесі буде спекотною і сонячно, проте ближче до її кінця очікуються дощі з грозами, передає Politeka.net

Так, за даними метеорологів, у вівторок, 9 червня, очікується сонячна погода, без опадів з південним помірним вітром. Вдень повітря прогріється до + 22 +28 градусів по місту, і до +28 +30 – по області.

У середу, 10 червня, очікується слабка малохмарна погода зі слабким східним вітром, 2 – 3 метрів в секунду.

Вночі температура повітря буде коливатися в межах +17 +20, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.

Четвер, 11 червня, за прогнозами, стане самим сонячним днем на цьому тижні. Дощів не передбачається. Температура повітря підніметься на кілька градусів Цельсія. Вітер слабкий, змінний. На море очікується повний штиль.

Температура повітря вночі +15 +20, вдень повітря прогріється до +32 градусів.

У п'ятницю, 12 червня, мінлива хмарність місцями можливий короткочасний дощ. Вітер слабкий, західний. Температура повітря вночі +17 +20, вдень стовпчики термометрів покажуть +30 +31градусов.

Субота, 13 червня, прогнозується самої хмарної. Вночі та вранці синоптики прогнозують опади з грозою. Температура повітря становитиме +20+28 градусів. Вітер західний, помірний.

У неділю, 14 червня, на місто насунеться грозовий фронт і дощі. В Одесі трохи похолодає. Вітер західний, помірний.

Температура повітря складе +18 +27 градусів.

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