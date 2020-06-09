В Одесі громадяни Азербайджану влаштували справжнє свавілля на дорозі

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, 8 червня в районі Адміральського проспекту, сталося ДТП. Громадянин Азербайджану збив чотирьох дітей, коли вони переходили дорогу на пішохідному переході, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У поліції зазначили, що у 30-річного водія при собі не було водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.

У той же час очевидці розповіли, удар був такої сили, що діти полетіли без взуття. Один з постраждалих хлопчиків госпіталізований в лікарню.

Крім того, одеський активіст Дем'ян Ганул зазначив, що після ДТП до місця почали «стягуватися» етнічні елементи, і чинити тиск на поліцію і свідків. Перешкоджали слідчих дій і евакуації автомобіля. Про це активіст розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

Одесити вкрай обурені тим, що відбувається в місті. Своїми коментарями з нецензурними висловлюваннями вони діляться в соцмережах.

«Тв*рюка приїжджа!!! Викинути з міста в 24 години і штамп поставити на лоб!!!!», « Відірвати мавпячий палець», «В ж*пу йому його ж палець і нехай так і ходить», « Який жах!!! Добре, що живі! Співчуваю», «.Так цей горе водій часто біля привозу буває і біля другого кладовища! Гівно-копійка», «А посольство Азербайджану в Україні нічого не хоче нам тут написати?», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Одесу підсмажить під сонцем і заллє дощами: прогноз синоптиків на тиждень

Як повідомляла Politeka, новий спалах вірусу на Одещині: жителів відрізали від зовнішнього світу

Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані