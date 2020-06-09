В Одесі молодий хлопець намылил голову імператриці Катерині II
Досить незвичайний інцидент зафіксували в ніч на 8 червня самому центрі міста.
Відео розлетілося по всім місцевим пбликам і соцмережам, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)
На очах у перехожих невідомий забрався на 11-метровий пам'ятник засновникам міста і став мити голову імператриці Катерини II.
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Навколо пам'ятника зібралася юрба, яка спостерігала за подіями. Через 20 хвилин прибув наряд поліції і рятувальники ДСНС.
Але, як тільки хуліган побачив сходи, він самостійно спустився і здався в руки правоохоронців.
Копам він пояснив свої дії тим, що пам'ятник імператриці був дуже брудний, тому і вирішив його вимити.
Молодика забрали в поліцію і склали адмінпротокол за хуліганство.
Звернемо увагу, що це не перша атака вандалів на пам'ятник Катерині II. До цього монумент оскверняли з політичним поддтекстом.
Але найцікавіше, що хуліганських дій, які могли пошкодити монумент, ніхто не завадив. І це за те, що за документів у пам'ятки мали чергувати співробітники поліції охорони, яка виграла тендер на півтора мільйона гривень в цьому році.
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