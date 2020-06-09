Все сталося на очах у натовпу

В Одесі молодий хлопець намылил голову імператриці Катерині II

Досить незвичайний інцидент зафіксували в ніч на 8 червня самому центрі міста.

Відео розлетілося по всім місцевим пбликам і соцмережам, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

На очах у перехожих невідомий забрався на 11-метровий пам'ятник засновникам міста і став мити голову імператриці Катерини II.

Навколо пам'ятника зібралася юрба, яка спостерігала за подіями. Через 20 хвилин прибув наряд поліції і рятувальники ДСНС.

Але, як тільки хуліган побачив сходи, він самостійно спустився і здався в руки правоохоронців.

Копам він пояснив свої дії тим, що пам'ятник імператриці був дуже брудний, тому і вирішив його вимити.

Молодика забрали в поліцію і склали адмінпротокол за хуліганство.

Звернемо увагу, що це не перша атака вандалів на пам'ятник Катерині II. До цього монумент оскверняли з політичним поддтекстом.

Але найцікавіше, що хуліганських дій, які могли пошкодити монумент, ніхто не завадив. І це за те, що за документів у пам'ятки мали чергувати співробітники поліції охорони, яка виграла тендер на півтора мільйона гривень в цьому році.

Нагадаємо, Одесу підсмажить під сонцем і заллє дощами: прогноз синоптиків на тиждень

Як повідомляла Politeka, новий спалах вірусу на Одещині: жителів відрізали від зовнішнього світу

Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані