Під стінами Одеської ОДА знову неспокійно, на цей раз мітингують мешканці кількох громад одночасно
Як повідомляють місцеві
Мешканці Березовського, Миколаївського, Іванівського та Ширяївського районів області незадоволені перспективним планом створення ВІДГ, яким передбачається входження Березовського і Миколаївського районів у різні громади.
Згідно з новим проектом, Миколаївський район повинен увійти до складу Роздільнянського. Проте жителі чинили опір, вони заявили, що всі соціально-економічні зв'язки Миколаївського району – з Одесою, і велика частина його жителів ніколи не їздить в Роздільний.
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«В Одеській області всі села розподілені з півночі на південь, а нас хочуть розділити з заходу на схід. Люди далеко так не їздять, – кажуть вони.
Учасники акції переконані, до складу Березовського району можуть увійти Березівка, Миколаївський, Іванівський, Лиманський, Ширяївський, Любашівський райони.
«При цьому Любашівка і Ширяєве знаходяться на Київській трасі і їм ще можна якось доїхати до Роздільної. Від нас до Київської траси 38 км, їдемо 2,5 години машиною. А якщо автобусом, то спочатку до Одеси, а потім в Роздільний – один день в одну сторону, на наступний день – назад. Головна проблема – дорожнє сполучення. Для того, щоб жителям Миколаївки потрапити в Роздільний, доведеться їхати через Одесу – іншої дороги немає. Це приблизно 250 км, – обурилися протестувальники.
Від от від Березівки до Миколаївки на автобусі їхати годину – на це люди згодні.
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