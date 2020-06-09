Під стінами Одеської ОДА знову неспокійно, на цей раз мітингують мешканці кількох громад одночасно

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у вівторок, 9 червня близько ста людей влаштували акцію протесту в Одесі.

Мешканці Березовського, Миколаївського, Іванівського та Ширяївського районів області незадоволені перспективним планом створення ВІДГ, яким передбачається входження Березовського і Миколаївського районів у різні громади.

Згідно з новим проектом, Миколаївський район повинен увійти до складу Роздільнянського. Проте жителі чинили опір, вони заявили, що всі соціально-економічні зв'язки Миколаївського району – з Одесою, і велика частина його жителів ніколи не їздить в Роздільний.

«В Одеській області всі села розподілені з півночі на південь, а нас хочуть розділити з заходу на схід. Люди далеко так не їздять, – кажуть вони.

Учасники акції переконані, до складу Березовського району можуть увійти Березівка, Миколаївський, Іванівський, Лиманський, Ширяївський, Любашівський райони.

«При цьому Любашівка і Ширяєве знаходяться на Київській трасі і їм ще можна якось доїхати до Роздільної. Від нас до Київської траси 38 км, їдемо 2,5 години машиною. А якщо автобусом, то спочатку до Одеси, а потім в Роздільний – один день в одну сторону, на наступний день – назад. Головна проблема – дорожнє сполучення. Для того, щоб жителям Миколаївки потрапити в Роздільний, доведеться їхати через Одесу – іншої дороги немає. Це приблизно 250 км, – обурилися протестувальники.

Від от від Березівки до Миколаївки на автобусі їхати годину – на це люди згодні.

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