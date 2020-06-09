Семенов не спілкується з дітьми вже три роки

Батька знаменитої одеської п'ятірні Сергія Семенова позбавили батьківських прав

Відповідне рішення прийняв Суворовський суд міста Одеси 3 червня, повідомляє інформаційний портал Odessa.online.

Як відомо, восени 2017 року мама одеської п’ятерні Оксана Кобелецька розлучилася зі своїм чоловіком Сергієм Семеновим і подала на аліменти.

Суд зобов'язав батька сплачувати виплати в розмірі 760 гривень в місяць на одну дитину (всього у пари шестеро дітей).

Однак, за словами Кобелецької, за останні три роки горе-батько жодного разу не бачився з дітьми і заборгував їм аліменти в сумі 114 тисяч гривень.

Також, багатодітна мама стверджує, що екс-чоловік зробив собі інвалідність 3-го ступеня і йому призначили пенсію.

Так як у нього немає робочого стажу, то вона вийшла мінімальна. І з цієї пенсії на аліменти вираховується половина — всього 800 гривень.

Кобелецька подала на збільшення виплат, але в лютому минулого року їй було відмовлено, і тоді обурена одеситка подала в суд з тим, щоб колишнього позбавили батьківських прав. Судовий процес затягнувся на 17 місяців.

Зараз Кобелецька в судовому порядку добивається виписки Семенова з квартири.

Багатодітна мама заявила, що хотіла б дати п’ятерняшкам своє прізвище, але коли вони підростуть, то самі вирішать, на який прізвища залишитися.

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