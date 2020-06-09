Під час курортного сезону в Одесі почне курсувати додатковий транспорт
Зокрема, в Одесі відновила роботу річна маршрутка № 259. Про це повідомляє прес-служба одеської мерії, передає Politeka.net
Вона курсує він від Будинку меблів на Чермушках до 10-ї станції Великого Фонтану.
Наголошується, що на маршруті працює 3 автобуси.
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Крім того, найближчим часом в місті планується запустити тролейбуси № 13, які з'єднують вулицю 25-ї Чапаєвської дивізії (перейменована в Інглезі) з Аркадією.
Також готуються до запуску та інші маршрутки пляжного напрямку.
Наприклад, незабаром буде курсувати маршрутка 197к.
В транспортній компанії відзначили, що для її запуску необхідні водії, які роз'їхалися по домівках під час карантину.
Іншими словами, зараз відчувається нестача персона.
Раніше ми писали, після ослаблення карантину з Одеси відновили внутрішні перельоти.
5 і 6 червня перші авіарейси здійснили з Києва в Одесу.
Крім того, відновляться пасажирські перевезення за маршрутом Одеса — Стамбул. Вони будуть курсувати з 15 червня за старим розкладом.
Також ми писали, з 1 червня в Одеській області знову почали курсувати приміські електропоїзди.
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