Зухвале пограбування сталося на промринку «7 кілометр»

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса зараз», передає Politeka.net

Як стало відомо, зловмисники розрізали контейнер і винесли товару більш ніж на 70 тисяч доларів, що становить майже 2 мільйони гривень.

Крадіжку виявив вранці господар контейнера. Здобиччю злодіїв стали тканини для пошиття шкільних форм.

Зазначається, що територія промринку охороняється, але керівництво складського комплексу відмовляється компенсувати збитки і пояснювати, як могло статися пограбування.

Крім того, повідомляється, що поліція досі не приїхала на місце події.

У зв'язку з цим підприємці планують вийти на мітинг.

Раніше ми писали, вранці 2 червня, на промринку «7 кілометр» скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів із травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і втекли.

В результаті було поранено дві людини.

Поліція встановила, що грабіжниками, які влаштували погром в магазині тканин, що належить сирійським биснесменам, виявилися працівники охоронної фірми. Їх місцезнаходження встановлюється.

У той же час силовики затримали водіїв мікроавтобусів, на яких бандити втекли. Їх виявили у приватному секторі.

Нагадаємо, відкрили стрілянину посеред білого дня в Одесі, є поранені: фото і подробиці

Як повідомляла Politeka, сотні любителів Росії наробили шуму в Одесі, СБУ прийняла заходи: деталі події

Також Politeka писала, що одеський нардеп-міліонер від Слуги народу не гребує оплачувати житло з бюджету: ім'я "героя"