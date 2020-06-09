Зухвале пограбування сталося на промринку «7 кілометр»
Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса зараз», передає Politeka.net
Як стало відомо, зловмисники розрізали контейнер і винесли товару більш ніж на 70 тисяч доларів, що становить майже 2 мільйони гривень.
Крадіжку виявив вранці господар контейнера. Здобиччю злодіїв стали тканини для пошиття шкільних форм.
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Зазначається, що територія промринку охороняється, але керівництво складського комплексу відмовляється компенсувати збитки і пояснювати, як могло статися пограбування.
Крім того, повідомляється, що поліція досі не приїхала на місце події.
У зв'язку з цим підприємці планують вийти на мітинг.
Раніше ми писали, вранці 2 червня, на промринку «7 кілометр» скоєно збройний напад на магазин тканин. Чоловіки в масках зайшли в торгову точку, зробили кілька пострілів із травматичної зброї в бік працівників ринку. Після цього злочинці сіли в свої автомобілі і втекли.
В результаті було поранено дві людини.
Поліція встановила, що грабіжниками, які влаштували погром в магазині тканин, що належить сирійським биснесменам, виявилися працівники охоронної фірми. Їх місцезнаходження встановлюється.
У той же час силовики затримали водіїв мікроавтобусів, на яких бандити втекли. Їх виявили у приватному секторі.
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