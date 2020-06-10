У середу, 10 червня спека продовжить наступати на Одесу, однак вранці і ввечері на місто опуститься туман
З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
За їх даними, ранкові хмари в Одесі протримаються недовго, вдень та ввечері очікується ясна погода.
Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°C Температура морської води 18-19°C
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По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 14-19°С, вдень 26-31°С. На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Раніше ми повідомляли, в небі над Одесою жителі спостерігали рідкісне природне явище – сонячне гало.
Оптичний феномен — кільце навколо джерела світла було видно, 7 червня, на Трійцю з різних районів міста.
Деякі одесити відзначили, що в цей раз, крім райдужної колу навколо сонця спостерігалися райдужне розшарування хмар.
Сонячне гало - одне з найбільш видовищних явищ, яке люди можуть спостерігати з Землі неозброєним оком.
По суті, гало – веселка навколо сонця. Однак, вона відрізняється від звичайної веселки як за зовнішнім виглядом, так і за своїми характеристиках.
Нагадаємо, Одесу підсмажить під сонцем і заллє дощами: прогноз синоптиків на тиждень
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