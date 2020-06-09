Медики повідомили подробиці спалаху китайської інфекції у двох селах Дмитрівка та Криничне в Болградському районі Одеської області
Про це розповіла головний лікар Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Світлана Єсипенко, передає Politeka.net.
За її словами, сьогодні спалах на території Болградського району зареєстрована в двох селах – Дмитрівка та Криничне.
Медик уточнила, що в селі Дмитрівка зафіксовано 16 випадків, серед них дві – вагітні жінки, які жили в Одесі і запевняють, що в село не заїжджали. При цьому в селі Криничне лабораторно подтвержено 10 випадків. Ще один спалах – третя за рахунком, зафіксована в Центральній районній лікарні Болграда. Там захворіли 5 медпрацівників.
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Епідрозслідування встановило, що перший випадок – заносной з Молдови через пастуха, який пас овець, контактував зі своїм колегою з села Молдови.
Далі заразилася дочка, яка стала джерелом розповсюдження хвороби.
В селі Криничне молодша медсестра занесла вірус, заразившись в лікарні.
«Щодо цього села, воно розташоване поблизу Ренійської траси, але транзит ніхто не відміняв, найголовніше, щоб місцеві жителі не покидали село. Це може проконтролювати поліція, – повідомила Єсипенко.
Відзначимо, що всього в Болградському районі зареєстровано 34 випадки захворювання. Тому було прийнято рішення ввести в регіоні ряд карантинних обмежень.
Так, в селах Криничне і Дмитрівка на період запровадження особливого режиму через ці населені пункти заборонено проведення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні, а також проведення релігійних заходів. Кафе також будуть закриті.
Крім цього, буде запроваджено облік осіб, що в'їжджають на територію сіл - вони будуть відправлятися на самоізоляцію. Також буде обов'язковий температурний скринінг водіїв, пасажирів і громадян, які перетинають КПП.
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