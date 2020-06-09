В Одесу прийшла довгоочікувана спека, тому жителі схопили купальники, підстилки і рушники і вирушили на пляж, щоб насолодитися морським бризом
Відповідні фотографії оприлюднили місцеві
На минулі вихідні пляжі Одеси були забиті відпочиваючими незважаючи на карантин.
Люди засмагають, купаються в Чорному морі, грають в різні ігри на березі.
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Також на пляжах вже помічені продавці, які пропонують домашню пахлаву, рибу, морепродукти тощо.
Звернемо увагу, що в МОЗ не рекомендують купатися в Чорному морі, так як морська вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам. Втім, одеситів такі рекомендації ніколи не зупиняли.
А тим часом синоптики прогнозують, що весь тиждень погода в Одесі буде спекотною і сонячно, проте ближче до її кінця очікуються дощі з грозами.
Четвер, 11 червня, за прогнозами, стане самим сонячним днем на цьому тижні. Дощів не передбачається. Температура повітря підніметься на кілька градусів Цельсія. Вітер слабкий, змінний. На море очікується повний штиль.
Температура повітря вночі +15 +20, вдень повітря прогріється до +32 градусів.
Субота, 13 червня, прогнозується самою хмарною. Вночі та вранці синоптики прогнозують опади з грозою. Температура повітря становитиме +20+28 градусів. Вітер західний, помірний.
У неділю, 14 червня, на місто надвинеться грозовий фронт і дощі. В Одесі трохи похолодає. Вітер західний, помірний.
Температура повітря складе +18 +27 градусів.
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