В Одесу прийшла довгоочікувана спека, тому жителі схопили купальники, підстилки і рушники і вирушили на пляж, щоб насолодитися морським бризом

Відповідні фотографії оприлюднили місцеві ЗМІ .

На минулі вихідні пляжі Одеси були забиті відпочиваючими незважаючи на карантин.

Люди засмагають, купаються в Чорному морі, грають в різні ігри на березі.

Також на пляжах вже помічені продавці, які пропонують домашню пахлаву, рибу, морепродукти тощо.

Звернемо увагу, що в МОЗ не рекомендують купатися в Чорному морі, так як морська вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам. Втім, одеситів такі рекомендації ніколи не зупиняли.

А тим часом синоптики прогнозують, що весь тиждень погода в Одесі буде спекотною і сонячно, проте ближче до її кінця очікуються дощі з грозами.

Четвер, 11 червня, за прогнозами, стане самим сонячним днем на цьому тижні. Дощів не передбачається. Температура повітря підніметься на кілька градусів Цельсія. Вітер слабкий, змінний. На море очікується повний штиль.

Температура повітря вночі +15 +20, вдень повітря прогріється до +32 градусів.

Субота, 13 червня, прогнозується самою хмарною. Вночі та вранці синоптики прогнозують опади з грозою. Температура повітря становитиме +20+28 градусів. Вітер західний, помірний.

У неділю, 14 червня, на місто надвинеться грозовий фронт і дощі. В Одесі трохи похолодає. Вітер західний, помірний.

Температура повітря складе +18 +27 градусів.

Нагадаємо, літо почне розкручуватися в Одесі: синоптики приголомшили новим прогнозом

Як повідомляла Politeka, на Одесу обрушилася нова напасть з приходом спеки, відео

Також Politeka писала, погодну НС оголосили в Одесі, людей попереджають про небезпеку: "через три години..."