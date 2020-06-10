Що потрібно пам'ятати?

Жителі Одеси тепер будуть відвідувати ринки з новим карантинним правилами

Про них розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

Як відомо, багато одеситів воліють робити покупки, а особливо продукти, на місцевих ринках.

З 10 червня влада пом'якшила умови роботи подібних торгових точок.

Тепер за новими правилами, продавці та інші співробітники ринків мають право приступати до роботи тільки після попереднього вимірювання температури тіла.

Крім того, біля входу на ринок повинні обов'язково перебувати дозатори з дезінфікуючими засобами для обробки рук.

Всі відвідувачі зобов'язані дотримувати безпечну соціальну дистанцію. Допустимим вважається кількість людей, при якому на одну людину припадає не менше 10 квадратних метрів площі.

Усі працівники і відвідувачі повинні знаходитися в захисних медичних масках. Також керівництво ринку зобов'язується проводити регулярну дезінфекцію поверхонь.

Інформація про профілактику небезпечного вірусу повинна бути роздрукована і поміщена на видних місцях для більш ефективного інформування покупців.

Раніше ми повідомляли, в минулі вихідні пляжі Одеси були забиті відпочиваючими незважаючи на карантин.

Люди засмагали, купалися в Чорному морі, грали в різні ігри на березі.

Також на пляжах вже помічені продавці, які пропонують домашню пахлаву, рибу, морепродукти тощо.

Проте в МОЗ не рекомендують купатися в Чорному морі, так як морська вода на одеських пляжах не відповідає санітарно-мікробіологічним нормам. Втім, одеситів такі рекомендації ніколи не зупиняли.

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