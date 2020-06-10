10 червня підприємці мітингують під стінами Одеської мерії

На Староконому ринку адміністрація обклала торговців новою «даниною», на 20% більше попередньої на період карантину, повідомляють одеські ЗМІ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Підприємці вже висловлювали своє обурення на Староконому ринку, вони організували кілька мітингів на базарі і намагалися домовитися з керівництвом, однак діалогу не вийшло.

Більш того, під час протесту на ринок приїхала поліція і спробувала відразу скласти протокол за порушення карантину на одного з лідерів. Однак підприємці відбили свого ватажка і не дали його затримати.

І ось тепер вони прийшли під стіни Одеської міськради з єдиною вимогою: звільнити їх від орендної плати на період простою під час карантину.

У руках учасники акції тримали плакати з написами: «Допоможіть, підприємцям», «Боргів перед ринком не маю» та інші.

Раніше ми писали про протести під стінами Одеської ОДА.

Мешканці Березовського, Миколаївського, Іванівського та Ширяївського районів області незадоволені перспективним планом створення ВІДГ, яким передбачається входження Березовського і Миколаївського районів у різні громади.

Згідно з новим проектом, Миколаївський район повинен увійти до складу Роздільнянського. Проте жителі чинили опір, вони заявили, що всі соціально-економічні зв'язки Миколаївського району – з Одесою, і велика частина його жителів ніколи не їздить в Роздільний.

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