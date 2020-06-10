В Одеській області в рамках декомунізації знесли один з останніх пам'ятників Володимиру Леніну

Мова йде про демонтаж в селі Виноградівка Болградського району, що на Одещині. Рішення про знесення прийняв місцева сільрада, передає Politeka.net.

Чиновники не планують його знищувати, а мають намір залишити в селі в якості історичного експоната.

"Ми його демонтували і перенесли в підсобне приміщення. Хай там поки що лежить", – кажуть вони.

Зазначимо, що на початку травня поліція почала розслідування через те, що у декількох селах Одеської області не знесли пам'ятники Леніну. Серед них і пам'ятник з Виноградовки.

Тим часом керівник проекту Декомунізація.Україна Вадим Позняков обіцяє, що до кінця року активісти доб'ються демонтажу інших пам'ятників Леніна в Одеській області.

Звернемо увагу, що пам'ятники радянському вождю до останнього часу залишалися у п'яти селах регіону: Виноградівка, Городнее, Залізничне, Калчева Болградського району, а також в Первомайському Захарьевского району.

Раніше ми писали, мешканці Одеської області виловили в лимані бюст радянського тирана Йосипа Сталіна.

Це сталося на території Татарбунарського району в лимані Бурнас.

"Цей примірник диктатора Сталіна довгий час лежав у лимані Бурнас, недалеко від церкви Архангела Михаїла в с. Тузли, в самому НВП"Тузлівський лимани",- повідомив Іван Русев.

На знімку видно, що бюст ідола часів СРСР пошкоджений, але цілком пізнаваний. При цьому, як він опинився на дні лиману невідомо.

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