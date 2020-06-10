Стало відомо про ще одне обвалення, яке відбулося в Одесі

Вночі 10 червня в Одесі обвалився не тільки чотириповерховий будинок на вулиці Ясній в районі пляжу «Відрада». Також відбулося ще одне обвалення — прямо в центрі міста.

Як передає Politeka.net, фотографії і подробиці повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці очевидець Юрій Свят.

За його словами, близько 3 години ночі впала або допомогли впасти стіні в провулку, який до речі не має назви.

«Стіна сараїв відноситься до адресою пер. Ушинського 2, і як скаржаться місцеві жителі, на місці сараїв вже давно задумали побудувати 3х поверховий будинок, з-за якого природно попливуть і інші споруди навколо, в тому числі і наш будинок на Новосельського», - написав одесит.

«Вийшовши на вулицю зробити це фото, я дізнався що і в нашому багатостраждальному дворі з'явився новий сусід, який вирішив знести старі сараї вже в нашому дворі, і замість них побудувати 2х поверхову капітальну прибудову», - додав чоловік.

Він також розповів, що сусіди дуже стривожені і готові до неординарних акцій, щоб привернути увагу міської влади до проблем цілого кварталу старої Одеси, куди, за його твердженнями, навіть водять екскурсії.

Звернемо увагу, що за останні кілька місяців в Одесі обрушилися відразу кілька старовинних будівель.

Раніше ми повідомили, 10 червня в Одесі обвалилася частина будинку в якій мешкало 4 родини.

«У р. Одеса по вул. Ясна, 10 сталося обвалення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року побудови) на 10 квартир (зареєстровано 37 осіб, проживало 24 людини). З будинку виведено 24 жителів. Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводяться у зв'язку з наявністю у повітрі запаху газу», – повідомили рятувальники.

Однією з імовірних причин обвалу будинку архітектори називають порушення, які були допущені під час ремонту квартири, а також витік води, яка сталася в порожній квартирі.

зокрема, в одній з постраждалих квартир виявлена посилена бетонна стяжка товщиною 20-25 см.

Нагадаємо, обвал будинку в Одесі: з'явилася нова загроза для жителів, подробиці

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