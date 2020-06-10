Екологи б'ють тривогу не один рік

В мережі показали, як лимани у природному заповіднику на Одещині перетворюються на пустелю через байдужість влади і змову

Про те, що нацпарк "Тузлівський лимани" в Одеській області може перетворитися на пустелю, чутки почали ходити ще пару років тому. Вже тоді екологи забили на сполох, відзначаючи, що водно-болотні угіддя, розташовані там, на грані катастрофи.

У цьому році мілководдя пересохли і перетворилися соляну пустелю, пише Культурометр .

В результаті природної катастрофи змушені мігрувати сотні різних видів мешканців нацпарку, в тому числі і червонокнижні птахи.

Экологг Іван Русев зазначає, що плачевна ситуація з скороченням водно-болотних угідь згубно впливає на розвиток популяцій видів і їх різноманітність.

Однак всі спроби адміністрації нацпарку з'єднати лимани з морем призводять до величезного опору місцевих бізнесменів і політиків, які займаються виловом риби в промислових масштабах.

Крім того, главі району А. Чечило було відправлено 13 запитів з проханням посприяти порятунку екосистеми парку, але чиновник не відповідає на письмові запити, ігноруючи катастрофу.

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