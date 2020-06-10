11 і 12 червня мешканцям Суворовського району і частини Лиманського району доведеться не солодко, адже їм відключать воду

Як передає Politeka.net, прес-служба філії «Інфоксводоканал» попереджає городян про відключення води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 300 мм.

За попередньою інформацією, без водопостачання мешканцям доведеться просидіти майже цілий день, а саме з 09:30 до 22:00 11 червня.

Саме в цей час буде припинено подачу води споживачам, які проживають за наступними адресами:

Кримська, 62-70,

Семена Палія, 92-96,

Академіка Заболотного, 35-45,

Десантний бульвар 4, 6, 18.

Крім того відомо, що в зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту засувки 1400 мм з 23:30 11 червня до 08:00 12 червня 2020 року буде припинена подача води наступним споживачам міста та області:

ж/м Котовського,

ж/м Лузанівка,

21-й км Старокиївського шосе.

сел. Шевченка,

с. Крижанівка,

с. Ліски,

с. Фонтанка,

с.олександрівка

с. Нова Дофиновка,

смт.Чорноморське-1,2,

с. Корсунці,

с. Іллічівка,

с. Вапнярка,

с. Красносілка,

с. Свердлово,

с. Світле,

с. Візирка,

порт «Південний»,

с. Сичавка,

ТРЦ «Рів'єра».

Нагадаємо, обвал будинку в Одесі: з'явилася нова загроза для жителів, подробиці

Як повідомляла Politeka, лимани на Одещині зникають на очах, влада бездіяльна: кадри екологічного НП

Також Politeka писала, що одесити збунтувалися під вікнами Труханова, висунуто вимогу: кадри того, що відбувається