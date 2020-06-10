11 і 12 червня мешканцям Суворовського району і частини Лиманського району доведеться не солодко, адже їм відключать воду
Як передає Politeka.net, прес-служба філії «Інфоксводоканал» попереджає городян про відключення води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 300 мм.
За попередньою інформацією, без водопостачання мешканцям доведеться просидіти майже цілий день, а саме з 09:30 до 22:00 11 червня.
Саме в цей час буде припинено подачу води споживачам, які проживають за наступними адресами:
Донька Пугачової в екстра-міні дала жару біля басейну, Басков не стримався: "20-річні позаздрять"
Розкішне весілля в родині Софії Ротару, вперше з'явилися фото обранця: "Приховувала до останнього"
Новий курс долара, несподівані умови МВФ та пенсія у спадок – головне за ніч
Юна невістка Пугачової влаштувала зйомку без ліфчика, Микита Пресняков не стримався і перейшов на мат: "Це як..."
- Кримська, 62-70,
- Семена Палія, 92-96,
- Академіка Заболотного, 35-45,
- Десантний бульвар 4, 6, 18.
Крім того відомо, що в зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту засувки 1400 мм з 23:30 11 червня до 08:00 12 червня 2020 року буде припинена подача води наступним споживачам міста та області:
- ж/м Котовського,
- ж/м Лузанівка,
- 21-й км Старокиївського шосе.
- сел. Шевченка,
- с. Крижанівка,
- с. Ліски,
- с. Фонтанка,
- с.олександрівка
- с. Нова Дофиновка,
- смт.Чорноморське-1,2,
- с. Корсунці,
- с. Іллічівка,
- с. Вапнярка,
- с. Красносілка,
- с. Свердлово,
- с. Світле,
- с. Візирка,
- порт «Південний»,
- с. Сичавка,
- ТРЦ «Рів'єра».
Нагадаємо, обвал будинку в Одесі: з'явилася нова загроза для жителів, подробиці
Як повідомляла Politeka, лимани на Одещині зникають на очах, влада бездіяльна: кадри екологічного НП
Також Politeka писала, що одесити збунтувалися під вікнами Труханова, висунуто вимогу: кадри того, що відбувається