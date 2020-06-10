11 і 12 червня мешканцям Суворовського району і частини Лиманського району доведеться не солодко, адже їм відключать воду

Як передає Politeka.net, прес-служба філії «Інфоксводоканал» попереджає городян про відключення води у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт по заміні аварійної ділянки магістрального водогону діаметром 300 мм.

За попередньою інформацією, без водопостачання мешканцям доведеться просидіти майже цілий день, а саме з 09:30 до 22:00 11 червня.

Саме в цей час буде припинено подачу води споживачам, які проживають за наступними адресами:

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  • Кримська, 62-70,
  • Семена Палія, 92-96,
  • Академіка Заболотного, 35-45,
  • Десантний бульвар 4, 6, 18.

Крім того відомо, що в  зв'язку з необхідністю проведення аварійних робіт з ремонту засувки 1400 мм з 23:30 11 червня до 08:00 12 червня 2020 року буде припинена подача води наступним споживачам міста та області:

  • ж/м Котовського,
  • ж/м Лузанівка,
  • 21-й км Старокиївського шосе.
  • сел. Шевченка,
  • с. Крижанівка,
  • с. Ліски,
  • с. Фонтанка,
  • с.олександрівка
  • с. Нова Дофиновка,
  • смт.Чорноморське-1,2,
  • с. Корсунці,
  • с. Іллічівка,
  • с. Вапнярка,
  • с. Красносілка,
  • с. Свердлово,
  • с. Світле,
  • с. Візирка,
  • порт «Південний»,
  • с. Сичавка,
  • ТРЦ «Рів'єра».

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