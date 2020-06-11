У четвер, 11 червня в Одесі синоптики обіцяють хмарну та дощову погоду
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, ранок і вечір в Одесі будуть похмурими, а вдень очікується непродоложительное прояснення, передає Politeka.net.
Вночі синоптики прогнозують без істотних опадів, вдень короткочасний дощ.
Вранці туман.
Вітер південно-західний, вдень північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-20 °С, вдень 29-31 °C
Температура морської води 19-20 °C
За Одеській області очікується мінлива хмарність.
Місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, вдень північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20 °С, вдень 28-33 °C
На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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Раніше ми повідомляли, лимани у природному заповіднику на Одещині перетворюються на пустелю через байдужість влади.
Про те, що нацпарк "Тузлівський лимани" в Одеській області може перетворитися на пустелю, чутки почали ходити ще пару років тому. Вже тоді екологи забили на сполох, відзначаючи, що водно-болотні угіддя, розташовані там, на грані катастрофи.
У цьому році мілководдя пересохли і перетворилися в соляну пустелю.
В результаті природної катастрофи змушені мігрувати сотні різних видів мешканців нацпарку, в тому числі і червонокнижні птахи.
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