У четвер, 11 червня в Одесі синоптики обіцяють хмарну та дощову погоду

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, ранок і вечір в Одесі будуть похмурими, а вдень очікується непродоложительное прояснення, передає Politeka.net.

Вночі синоптики прогнозують без істотних опадів, вдень короткочасний дощ.

Вранці туман.

Вітер південно-західний, вдень північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 18-20 °С, вдень 29-31 °C

Температура морської води 19-20 °C

За Одеській області очікується мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, вдень північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20 °С, вдень 28-33 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Раніше ми повідомляли, лимани у природному заповіднику на Одещині перетворюються на пустелю через байдужість влади.

Про те, що нацпарк "Тузлівський лимани" в Одеській області може перетворитися на пустелю, чутки почали ходити ще пару років тому. Вже тоді екологи забили на сполох, відзначаючи, що водно-болотні угіддя, розташовані там, на грані катастрофи.

У цьому році мілководдя пересохли і перетворилися в соляну пустелю.

В результаті природної катастрофи змушені мігрувати сотні різних видів мешканців нацпарку, в тому числі і червонокнижні птахи.

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