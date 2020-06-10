Кількість інфікованих китайським вірусом на Одещині подолало тисячний рубіж
Нові дані озвучили в прес-службі МОЗ, передає Politeka.net.
За станом на ранок середи 10 червня, підтверджених випадків зараження зареєстровано 1028. Померли 18 людей, які вилікувались 418 пацієнтів і продовжують хворіти на даний момент 592 людини.
За минулу добу небезпечну інфекцію лабораторно підтвердили у 18 осіб. Летальних випадків немає. Одужали 42 людини.
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У прес-службі одеської міськради зазначили, що серед нових хворих шість — одесити, у тому числі дворічна дівчинка.
За станом на 10 червня в інфекційній лікарні знаходиться 33 пацієнти з підтвердженим діагнозом. Серед п'ять осіб перебувають у важкому стані.
В Україні з початку епідемії підтверджені 28 381 випадків захворювання COVID-19. Нових випадків 394. З них 833 чоловік померли - 23 за останню добу. 12 769 осіб одужали, з них 357 за минулу добу. Хворіють на даний момент 14 779 осіб.
Раніше ми повідомляли, новий спалах китайського вірусу призвела до ізоляції двох сіл в Одеській області.
Мова йде про населених пунктах Криничне і Дмитрівка в Болградському районі. Там встановили карантинні контрольно-пропускні пункти у зв'язку зі збільшенням кількості інфікування.
Відомо, що всього в районі зареєстровано 34 випадки захворювання СОVID-19.
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