Кількість інфікованих китайським вірусом на Одещині подолало тисячний рубіж

Нові дані озвучили в прес-службі МОЗ, передає Politeka.net.

За станом на ранок середи 10 червня, підтверджених випадків зараження зареєстровано 1028. Померли 18 людей, які вилікувались 418 пацієнтів і продовжують хворіти на даний момент 592 людини.

За минулу добу небезпечну інфекцію лабораторно підтвердили у 18 осіб. Летальних випадків немає. Одужали 42 людини.

У прес-службі одеської міськради зазначили, що серед нових хворих шість — одесити, у тому числі дворічна дівчинка.

За станом на 10 червня в інфекційній лікарні знаходиться 33 пацієнти з підтвердженим діагнозом. Серед п'ять осіб перебувають у важкому стані.

В Україні з початку епідемії підтверджені 28 381 випадків захворювання COVID-19. Нових випадків 394. З них 833 чоловік померли - 23 за останню добу. 12 769 осіб одужали, з них 357 за минулу добу. Хворіють на даний момент 14 779 осіб.

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Мова йде про населених пунктах Криничне і Дмитрівка в Болградському районі. Там встановили карантинні контрольно-пропускні пункти у зв'язку зі збільшенням кількості інфікування.

Відомо, що всього в районі зареєстровано 34 випадки захворювання СОVID-19.

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