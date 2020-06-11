Одесу атакувало нашестя змій, які заполонили навіть місцеві пляжі.

Містяни помітили кілька величезних плазунів в одному з елітних мікрорайонів міста. Передає Politeka.net з посиланням на інформаційний Telegram-канал “Одеса як воно є”.

Зазначається, що змії були виявлені на прибережних схилах міста. До слова, небезпечних плазунів в місті помітили перехожі. Виходячи з наявної інформації, змії були виявлені біля Траси здоров’я в районі Відради.

Також уточняється, що пара величезних змій викликала жах у перехожих. Очевидці події зняли відеоролик на якому видно, як пара двометрові змій повзає біля дороги. Важливо зауважити, що таке видовище виглядає досить моторошно.

Фахівці “Служби порятунку”, в свою чергу, рекомендують не наближатися до змій і не робити різких рухів в разі зустрічі з такими плазунами. На думку експертів, краще потихеньку обійти змію і не зачіпати її.

Змеи были замечены на прибрежных склонах в Одессе Прохожие заметили змей в Одессе на побережье возле Трассы здоровья в районе Отрады. Об этом сообщил Telegram-канал Odessa-Info со ссылкой на очевидцев. Пара змей вызвала ужас у прохожих. «В живую выглядит очень жутко. Будьте осторожны», - сказано в сообщении. Gepostet von Трасса Е-95 am Dienstag, 9. Juni 2020

У разі укусу змії, необхідно негайно звернутися за допомогою до медичних працівників.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 11 червня в Одесі синоптики обіцяють хмарну та дощову погоду.

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, ранок і вечір в Одесі будуть похмурими, а вдень очікується непродоложительное прояснення, передає Politeka.net.

Вночі синоптики прогнозують без істотних опадів, вдень короткочасний дощ.

Вранці туман.

Вітер південно-західний, вдень північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 18-20 °С, вдень 29-31 °C

Температура морської води 19-20 °C

По Одеській області очікується мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, вдень північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20 °С, вдень 28-33 °C

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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