У центрі Одеси на чоловіка впало дерево
Момент зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження комунального підприємства «Центр 077», передає Politeka.net, (Щоб переглянути відео, доскролльте страрницу до кінця)
Інцидент стався увечері 9 червня в історичній частині міста - на Старосенної площі.
На кадрах видно, на лавці під деревом розташувалося кілька людей, як раптом почувся гучний тріск. Люди почали розбігатися хто куди, і величезна гілка буквально накрила одного хлопця, дівчині вдалося втекти.
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На щастя, серйозних травм хлопець не отримав, йому вдалося самостійно піднятися. Інші городяни, які стали свідком інциденту, відбулися легким переляком.
Також можна побачити, що гілка обірвала один з проводів освітлення, однак не завдала шкоди припаркованим маршруткам.
Одесити в соцмережах коментують побачене. Ось що вони пишуть:
«Що коїться у нас???? Все падає, валиться, море виливають бруд,,,,, де господар міста?????», «будинки руйнуються, то дерева падають», «Будинки, дерева падають...цікаво скоро і схили підуть в море з новобудовами...?!».
До цього ми повідомляли, на вулиці Ніжинській кут Льва Толстого
величезне дерево впало прямо на кіоск, в якому знаходився продавець.
Гілка звалилося і розчавила кіоск з продажу овочів. Дівчина-продавщиця не постраждала. Вона перебувала в шоком стані.
Нагадаємо,
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