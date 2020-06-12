В Одесі падають дерева і руйнуються будинки

У центрі Одеси на чоловіка впало дерево

Момент зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження комунального підприємства «Центр 077», передає Politeka.net, (Щоб переглянути відео, доскролльте страрницу до кінця)

Інцидент стався увечері 9 червня в історичній частині міста - на Старосенної площі.

На кадрах видно, на лавці під деревом розташувалося кілька людей, як раптом почувся гучний тріск. Люди почали розбігатися хто куди, і величезна гілка буквально накрила одного хлопця, дівчині вдалося втекти.

На щастя, серйозних травм хлопець не отримав, йому вдалося самостійно піднятися. Інші городяни, які стали свідком інциденту, відбулися легким переляком.

Також можна побачити, що гілка обірвала один з проводів освітлення, однак не завдала шкоди припаркованим маршруткам.

Одесити в соцмережах коментують побачене. Ось що вони пишуть:

«Що коїться у нас???? Все падає, валиться, море виливають бруд,,,,, де господар міста?????», «будинки руйнуються, то дерева падають», «Будинки, дерева падають...цікаво скоро і схили підуть в море з новобудовами...?!».

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величезне дерево впало прямо на кіоск, в якому знаходився продавець.

Гілка звалилося і розчавила кіоск з продажу овочів. Дівчина-продавщиця не постраждала. Вона перебувала в шоком стані.

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