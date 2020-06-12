В мережі показали, як підпалили автомобіль одеському адвокату, колишньому співробітникові мерії і кандидату в губернатори Максиму Болдіну

Відповідні відео розмістив інформаційний портал « Думська » (Щоб переглянути відео, доскролльте страрницу до кінця)

Інцидент стався в четвер, 11 червня, близько 16:00 в провулку Катаєва. Люди розповіли, що чули звуки стрілянини, а також бачили, як люди у формі підпалили припаркований автомобіль Mercedes-Benz S 500. До місця події прибули пожежники, які загасили вогонь.

«Підпалили прямо під офісом, поліція вже затримала підозрюваного. Це однозначно спроба мене залякати. Але за якого саме приводу, поки прокоментувати не можу, це з'ясує слідство», - заявив сам Болдін.

Очевидці розповіли, що невідомі підпалили машину, після чого силовики затримали їх зі стріляниною.

За інформацією Думської, передбачувані палії громадяни України 1994 та 1998 років народження, уродженці і жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В Одесу вони прибули 9 червня на мікроавтобусі, скориставшись сервісом «БлаБлаКар».

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зокрема, іноземець обстріляв з пістолета, що їде на велосипеді чоловіка, змусивши його стати на коліна і просити пощади. Свавілля стався на «Трасі здоров'я» поблизу пляжу «Дельфін» в травні.

44-річний громадянин Вірменії на грунті раптово виниклих неприязних відносин дістав пістолет і сім разів вистрілив у незнайомця, поранивши в обидві ноги і таз. Після цього зловмисник примусив потерпілого встати на коліна і просити вибачення.

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