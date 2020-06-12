Сморід відчувається навіть в декількох метрах від води

Жуткий сморід з берега ставить під загрозу курортний сезон в Одесі

Як з'ясувалося, причиною виникнення неприємного запаху стала масова загибель креветок, пишуть місцеві ЗМІ . (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Нова екологічна НП сталася в Одесі. В лиманах почала зеленіти вода у результаті чого стався масовий мор креветок. Зміни кольору вдалося зафіксувати навіть супутникам. Особливо сильно позеленіла вода в Хаджибейському лимані.

На відео видно, як дно водойма покрилося мертвими ракоподібними. Сморід відчувається навіть в декількох метрах від води.

За словами біологів, виною мора креветок стали зливи, після яких настала відразу різка спека. В результаті почали бурхливо розмножуватися зелені водорості, які гинуть, гниють, забираючи кисень.

Однак місцеві жителі стверджують, що ще два дня тому замора не було.

Раніше ми повідомляли, закликали відпочиваючих на деякій період відмовитися від купання в Чорному морі на пляжах Одеси.

Українців попередили, що купальний літній сезон на морських пляжах, може обернутися новими загрозами для їх здоров'я. Це повною мірою стосується морського узбережжя в районі Одеси.

Раніше ми повідомляли, закликали відпочиваючих на деякій період відмовитися від купання в Чорному морі на пляжах Одеси.

Повідомляється, що купательный літній сезон на морських пляжах, може обернутися новими загрозами для здоров'я людей. Це повною мірою стосується морського узбережжя в районі Одеси.

Справа в тому, що за результатами лабораторних досліджень морська вода в межах міста не відповідає санітарним нормам.

Нагадаємо, одеситів сколихнула новина про туристичний бум: "Моря не побачимо?"

Як повідомляла Politeka, двометрові змії заполонили пляжі Одеси, страхітливі кадри

Також Politeka писала, "Без масок і дистанції": пляжі Одеси переповнені відпочиваючими, фото