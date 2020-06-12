Новий спалах небезпечного вірусу з Китаю стався в Одеській області
Цього разу осередком зараження стало село Першотравневе Ізмаїльського району, пише «БессарабіяINFORM».
Діагноз лабораторно підтверджено вже у чотирьох осіб і, як з'ясувалося, всі вони парафіяни однієї з церков.
«Ще близько десяти контактних осіб очікують результатів ПЛР-аналізу, в тому числі і пресвітер церкви», - наголошується в публікації.
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Стан інфікованих - нормальний. Трьох пацієнтів забрали в лікарню, ще одна пацієнтка перебуває на амбулаторному лікуванні.
На даний момент в сільраді приймаються невідкладні заходи щодо інформування населення про карантинні обмеження.
Також існує ймовірність, що село буде ізольовано.
В Одесі та області за оновленими даними з початку епідемії зареєстровано 1065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу в області зареєстровано 20 нових випадків захворювання. Вилікувалася одна людина, летальних випадків немає.
В Україні з початку пандемії зареєстровано 29 735 випадків зараження.
Як повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, за останню добу виявили 683 нових випадки захворювання. Вилікувались 426 осіб. Зареєстрували 16 летальних випадків.
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