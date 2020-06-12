Незважаючи на те, що курортний сезон вже в розпалі в Одесі немає жодного пляжу, де дозволено купатися
Вся справа в тому, що морська вода біля берегів Одеси не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками. Про це повідомляє одеський лабораторний центр МОЗ, передає Politeka.net
«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб — на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники», - йдеться в повідомленні.
В результаті проведених досліджень, на всіх пляжах в межах міста проби морської води не відповідають нормативам за мікробіологічними показниками.
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А це означає, що купання біля берегів Одеси може обернутися новими загрозами для здоров'я людей.
Тому фахівці рекомендують одеситам і приїжджим утриматися від купання на міських пляжах.
У той же час синоптики відзначають, що температура морської води становить 19 – 21 градусів.
До цього ми повідомляли, що на Одесу обрушилося нашестя змій, які заполонили навіть місцеві пляжі.
Городяни помітили кілька величезних плазунів біля Траси здоров'я в районі Відради.
Пара величезних змій сильно налякала перехожих. Вони вирішили попередити про них інших відпочиваючий.
Фахівці “Служби порятунку”, у свою чергу, рекомендують не наближатися до змій і не робити різких рухів у разі зустрічі з такими плазунами. На думку експертів, краще потихеньку обійти змію і не зачіпати її.
У разі укусу змії, необхідно негайно звернутися за допомогою до медичних працівників
Нагадаємо,
Як повідомляла Politeka, змії наповнили одеський пляж: момент "битви" потрапив на камеру
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