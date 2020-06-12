Жителів одеських Черьомушок не на жарт стривожила катастрофічна ситуація з вивозом сміття

Так, посеред двору, який знаходиться на вулиці Академіка Філатова, 49 утворилося справжнє звалище. Про це мешканці поскаржилися в відомий паблік «Чорний список Одеси», оприлюднивши відповідні фотографії, передає Politeka.net.

«Сморід, бомжі і мухи супутні сусіди цього всього. Сміття викидають відразу з кількох будинків - 49, 49/2, 51, 47/3 та голови ОСББ цих будинків ведуть вічні суперечки хто повинен вивозити цей сміття, хоча за вивезення мешканці справно платять!», - скаржаться одесити.

Мешканці також додали, що всі голови ОСББ відмовляються і переводять стрілки один на одного, і ніхто не хоче вирішувати це питання.

«Ще й кожне літо це звалище вночі і підпалюють або люди бігають гасити, або викликають пожежну», - розповіли обурені люди.

Раніше ми повідомляли, жителі Одеси і області витоптали ще одне квітуче поле заради ефектних фотографій.

Після того, як любителі селфи витоптали фіолетове поле дельфініума під Теплодаром, вони почали знищувати червоне з маків.

Красиве поле облюбували сотні приїжджих по дорозі на Південний біля Одеського припортового заводу. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

Для того, щоб зробити яскраві фотознімки люди варварські знищують красу природи. Крім того, іноді приїжджих так багато, що автомобілями заставлена все узбіччя дороги.

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