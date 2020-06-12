Після пом'якшення карантину в Одесі активно взялися експлуатувати коней і поні

Сумних конячок помітили в парку Перемоги, парку Шевченка і Старобазарном сквері. У центрі Одеси таку розвагу пропонують вже не на Дерибасівській, а на Грецькій вулиці, пише Думська .

Також є популярна розвага з експлуатацією голубів. На приморському бульварі молоді люди садять птахів на людей і просять за це гроші. Також там є виставка змій.

В Одеській мерії вже намагалися боротися з підприємливими людьми, проте поки що безрезультатно.

Крім того, громадські діячі та журналісти не раз зверталися в поліцію з питанням про захист прав тварин і про законність такого заробітку на них.

Однак у поліції також не діють, єдине, що кажуть правоохоронці, так це те, що роблять попередження цим людям.

Звернемо увагу, що бізнесмени, які заробляють гроші на експлуатації тварин, повинні мати підприємницької реєстрацію та всі супутні довідки при собі. Якщо таких немає, то вони можуть бути притягнуті до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, жителі Одеси і області витоптали ще одне квітуче поле заради ефектних фотографій.

Після того, як любителі селфи витоптали фіолетове поле дельфініума під Теплодаром, вони почали знищувати червоне з маків.

Красиве поле облюбували сотні приїжджих по дорозі на Південний біля Одеського припортового заводу. Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

Нагадаємо, одеситам і туристам заборонили ходити на пляжі: Моз зробив термінове звернення

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