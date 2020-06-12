В Одесі сталася НП з трамваєм

Відповідне відео оприлюднив місцевий телеграм-канал «Підслухано Одеса», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Пригода сталася в п'ятницю, 12 червня, на Французькому бульварі в районі Музкомедії з трамваєм, який курсує за маршрутом №5.

«Дерево виросло з нізвідки і завадило проїзду трамвая. Дріфт біля Музкомедії, 5 трамвай у бік Аркадії не чекайте🕶», - повідомляю в телеграм-каналі.

У свою чергу в прес-службі "Одесгорэлектротранса" зазначили, що поки що рух у бік Аркадії зупинено, проте його планують відновити незабаром.

Раніше ми повідомляли, в Одесі зафіксували досить дивну дезінфекцію в громадському транспорті.

Так, вранці в понеділок, троє комунальників КП «Одесміськелектротранс» зайшли в трамвай, що слідував по маршруту №22 і стали бризкати з відра руками невідому рідину на підлогу вагона.

При цьому майже всі сидячі місця у трамваї були зайняті.

Дії горе комунальників зняв один з пасажирів на камеру телефону. Також люди стали робити зауваження дезінфекторів», на що почули відповідь: «Це вятая вода», я на Соборки брав тільки що».

На дії своїх співробітників дуже жорстко відреагувало керівництво «Одесгорэлектротранса», заявила на сторінці перевізника в Facebok, що співробітники будуть звільнені, а керівництво трамвайного депо буде покарано.

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