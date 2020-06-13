На вихідних погода в Одесі продовжить уражають контрастами, то спека, то дощі

З новим прогнозом погоди на вихідні дні одеситів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

У суботу, 13 червня, ясною погодою день не порадує одеситів - хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.

Синоптики обіцяють короткочасний дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19 °С, вдень 25-27 °C.

Температура морської води 20-21 °C.

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями шквал, 15-17 м/с.

Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °C

На автодорогах області видимість добра.

У неділю в Одесі хмарна погода протримається увесь день. Уночі піде дрібний дощ, але до ранку він закінчиться. Вдень синоптики також прогнозують короткочасний дощ з грозою. Під час негоди вітер посилиться і складе 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20 °С, вдень термометри покажуть 22-27 °C

Раніше ми повідомляли, незважаючи на те, що курортний сезон вже в розпалі в Одесі немає жодного пляжу, де дозволено купатися.

Вся справа в тому, що морська вода біля берегів Одеси не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками.

«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб — на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники», - йдеться в повідомленні.

В результаті проведених досліджень, на всіх пляжах в межах міста проби морської води не відповідають нормативам за мікробіологічними показниками.

Нагадаємо, одеситів сколихнула новина про туристичний бум: "Моря не побачимо?"

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