На вихідних погода в Одесі продовжить уражають контрастами, то спека, то дощі
З новим прогнозом погоди на вихідні дні одеситів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.
У суботу, 13 червня, ясною погодою день не порадує одеситів - хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.
Синоптики обіцяють короткочасний дощ.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 17-19 °С, вдень 25-27 °C.
Температура морської води 20-21 °C.
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По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями шквал, 15-17 м/с.
Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °C
На автодорогах області видимість добра.
У неділю в Одесі хмарна погода протримається увесь день. Уночі піде дрібний дощ, але до ранку він закінчиться. Вдень синоптики також прогнозують короткочасний дощ з грозою. Під час негоди вітер посилиться і складе 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 15-20 °С, вдень термометри покажуть 22-27 °C
Раніше ми повідомляли, незважаючи на те, що курортний сезон вже в розпалі в Одесі немає жодного пляжу, де дозволено купатися.
Вся справа в тому, що морська вода біля берегів Одеси не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками.
«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб — на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники», - йдеться в повідомленні.
В результаті проведених досліджень, на всіх пляжах в межах міста проби морської води не відповідають нормативам за мікробіологічними показниками.
Нагадаємо,
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