В Одесі потужна злива перетворила вулиці на ріки, а на півдні області випав град розміром з куряче яйце
У неділю, 14 червня після нічної зливи в Одесі традиційно затопило такі вулиці, як Балківську, Хімічну та Приморську.
Кадрами діляться одесити в місцевих пабликах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
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У той же час в передмісті Одеси - на Фонтанці, місцеві жителі зафіксували першу літню грозу.
Крім того, на півдні Одеської області в Арцизькому та Татарбунарському районах днями випав великий град.
Як розповіли очевидці, деякі грудочки льоду досягали розмірів курячого яйця і мали щербини.
Раніше синоптики попереджали жителів Одеського регіону про зливи з грозами на вихідних.
У неділю в Одесі хмарна погода протримається увесь день. Уночі піде сиьний дощ, але до ранку він закінчиться. Вдень синоптики також прогнозують короткочасний дощ з грозою. Під час негоди вітер посилиться і складе 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме 15-20 °С, вдень термометри покажуть 22-27 °C
По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями шквал, 15-17 м/с.
Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °C
На автодорогах області видимість добра.
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