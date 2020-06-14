Синоптики попереджали про негоду на вихідних

В Одесі потужна злива перетворила вулиці на ріки, а на півдні області випав град розміром з куряче яйце

У неділю, 14 червня після нічної зливи в Одесі традиційно затопило такі вулиці, як Балківську, Хімічну та Приморську.

Кадрами діляться одесити в місцевих пабликах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

«Ранок починається не з кави, діставайте човни, пані та панове», - коментують потоп водії.

У той же час в передмісті Одеси - на Фонтанці, місцеві жителі зафіксували першу літню грозу.

Крім того, на півдні Одеської області в Арцизькому та Татарбунарському районах днями випав великий град.

Як розповіли очевидці, деякі грудочки льоду досягали розмірів курячого яйця і мали щербини.

Раніше синоптики попереджали жителів Одеського регіону про зливи з грозами на вихідних.

У неділю в Одесі хмарна погода протримається увесь день. Уночі піде сиьний дощ, але до ранку він закінчиться. Вдень синоптики також прогнозують короткочасний дощ з грозою. Під час негоди вітер посилиться і складе 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20 °С, вдень термометри покажуть 22-27 °C

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями шквал, 15-17 м/с.

Температура вночі 15-20 °С, вдень 25-30 °C

На автодорогах області видимість добра.

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