П'ять осіб отримали осколкові поранення після вибуху гранати

Пригода сталася на вихідних у дворі будинку в селі Дачне Біляївського району, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполиции.

Як з'ясувалося, троє молодих чоловіків у віці 23-29 років знайшли у місцевому кар'єрі кілька гранат РГД-5, принесли їх додому і почали розбирати.

Поруч з ними у дворі знаходилися також 16-річна дівчина та 70-річна жінка. В результаті одна з гранат вибухнула. Всі п'ятеро отримали осколкові поранення кінцівок.

На місце НП прибули слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Після огляду поліція виявила та вилучила ще дві гранати. Обставини події встановлюються.

«Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України», - зазначили у відомстві.

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