В Одесі померла легкоатлетка Катерина Катющева, яка отримала тепловий удар на трасі під час змагань

Подробицями трагедії поділився в соцмережах Ігор Мишко, передає Politeka.net.

Чоловік зазначив, що коли спортсменка зникла під час забігу 13 червня і її колеги забили на сполох, то поліція і рятувальники довго не реагували на звернення.

"Прошу максимальний репост... Сьогодні під час змагань зникла ультрамарафонка та член збірної команди України з добового бігу Катерина Катющева! Національна поліція України не реагує на звернення вже кілька годин. ДСНС України також не реагує на дзвінки кілька годин поспіль, рекомендують дзвонити в Національну поліцію!" – розповів Мишко.

Знайти Катю вдалося лише через вісім годин, силами поліції, яка все ж таки взялася за пошуки.

Її виявили близько 01:00 - 01:15 14 червня. Бігунка прийшла до тями, проте її стан був важким. Під час забігу дівчина отримала сильний тепловий удар, впала і пролежала вісім годин без медичної допомоги.

“Стан Катерини був важким, відбулося розсіяння свідомості. Їй дали води, зробили зовнішній огляд, МРТ і кардіограму, потім медпрацівники ввели глюкозу, після чого перевели в реанімацію”, – продовжив Мишко.

Друзі залишалися з Катющевой до ранку, потім лікарі сказали, що ситуація під контролем. Але ввечері організм жінки не витримав.

"Друзі, на жаль, 10 хвилин тому Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі при температурі 40 градусів", - написав прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

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