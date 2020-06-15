В Одесі померла легкоатлетка Катерина Катющева, яка отримала тепловий удар на трасі під час змагань
Подробицями трагедії поділився в соцмережах Ігор Мишко, передає Politeka.net.
Чоловік зазначив, що коли спортсменка зникла під час забігу 13 червня і її колеги забили на сполох, то поліція і рятувальники довго не реагували на звернення.
"Прошу максимальний репост... Сьогодні під час змагань зникла ультрамарафонка та член збірної команди України з добового бігу Катерина Катющева! Національна поліція України не реагує на звернення вже кілька годин. ДСНС України також не реагує на дзвінки кілька годин поспіль, рекомендують дзвонити в Національну поліцію!" – розповів Мишко.
З таким бюстом ліфчик не потрібен: українська Кардаш'ян крупним планом показала пікантні місця
Сєдокова без одягу побешкетувала на катері з молодим коханцем: "Банда лизунів"
Українські пенсіонери раптово отримали гроші, термінова заява: "понад три мільярди..."
Долар і євро пішли у відрив, НБУ здивував новим курсом валют: що чекає гривню
Знайти Катю вдалося лише через вісім годин, силами поліції, яка все ж таки взялася за пошуки.
Її виявили близько 01:00 - 01:15 14 червня. Бігунка прийшла до тями, проте її стан був важким. Під час забігу дівчина отримала сильний тепловий удар, впала і пролежала вісім годин без медичної допомоги.
“Стан Катерини був важким, відбулося розсіяння свідомості. Їй дали води, зробили зовнішній огляд, МРТ і кардіограму, потім медпрацівники ввели глюкозу, після чого перевели в реанімацію”, – продовжив Мишко.
Друзі залишалися з Катющевой до ранку, потім лікарі сказали, що ситуація під контролем. Але ввечері організм жінки не витримав.
"Друзі, на жаль, 10 хвилин тому Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без свідомості в пустелі при температурі 40 градусів", - написав прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.
Нагадаємо, одеситам і туристам заборонили ходити на пляжі: Моз зробив термінове звернення
Як повідомляла Politeka, змії наповнили одеський пляж: момент "битви" потрапив на камеру
Також Politeka писала,