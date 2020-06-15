В Одесі комерсанти настільки знахабніли, що заставили тапчанами до самої води останній вільний пляж

Мова йде про пляжі «Лагуна», який також відомий тим, що його з боєм в 2016 році відвойовував у бізнесменів колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі. І ось тепер цей пляж знову заставлений лежаками аж до води, повідомили стривожені місцеві жителі в місцевому паблику «Чорний список Одеса», передає Politeka.net

«Пекельні ряди шезлонгів пляжного закладу «Summer is magic 2019» не залишили на пляжі навіть одного вільного метра», - кажуть одесити.

За даними місцевих ЗМІ, в 2012 році одеська мерія передала в оренду на 50 років територію пляжу ТОВ «Зелений берег». У договорі зазначається, що передача відбулася нібито під благоустрій території.

Ось таке ось благоустрій ми спостерігаємо.

Користувачі соцмереж коментують побачене.

«Стільки людей обурюються але влада ніби не чують і не бачать ,дуже сумно що вони там взагалі є ,пляжі повинні бути чисті повністю ,без музики яка кричить у кожного своя ,без цього всього балагану», «Всі питання треба Труханова адресувати, він на цьому заробляє. Міліція не приїжджає на такі скарги», «Скоро в море залізуть з лежаками🙄 все мало😣🙄🙄», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, незважаючи на те, що курортний сезон вже в розпалі в Одесі немає жодного пляжу, де дозволено купатися.

вся справа в тому, що морська вода біля берегів Одеси не відповідає нормативним вимогам за мікробіологічними показниками. Про це повідомляє одеський лабораторний центр Моз.

«Проби морської води були відібрані в рекреаційних зонах Білгород-Дністровського, Кілійського, Татарбунарського районів, пляжах Одеси, Лиманського, Овідіопольського районів. 98 проб — на мікробіологічні показники і 40 проб на санітарно-хімічні показники», - йдеться в повідомленні.

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