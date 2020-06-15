В Одеському регіоні кількість хворих небезпечною інфекцією з Китаю досягло 1121 осіб

При цьому кількість медпрацівників, інфікований вірусною інфекцією, зросла до 63.Про це повідомила директор муніципального департаменту охорони здоров'я Олена Якименко, передає Politeka.net

«Один медичний працівник помер, дванадцять продовжують хворіти, інші одужали»,- розповіла вона.

Нині в інфекційній лікарні перебувають три медпрацівника, один з яких у важкому стані.

У той же час стало відомо, що в Арцизі Одеської області на тиждень закрили місцеву поліклініку з-за того, що вірус знайшли у одного з медиків. Там проведуть дезінфекцію, а співробітників протестують.

Всього в Одесі та області за даними на ранок 15 червня, зареєстровано 1121 лабораторно підтверджених випадків.

За останню добу в регіоні зареєстровано 18 нових випадків захворювання. Летальних випадків немає.

Всього з початку епідемії в Одеській області померли 18 людей. 424 осіб одужали, з них за добу всього один. Продовжують хворіти 675 осіб.

Звернемо увагу, що незважаючи на епідемію в Міністерстві охорони здоров'я України вважають Одеську область безпечною для туристів. Про це в ефірі каналу 24 заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його даними, вона відповідає протиепідемічним вимогам.

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