В Одесі назвали причину масового мору морських мешканців в Хаджибейському лимані

Нагадаємо, що минулого тижня відбулася нова екологічна НП, яка зворохобила місцевих жителів. Береги Хаджибейського лиману були рясно вкриті мертвими креветками, рибою і зміями.

"Чому ні один державний природоохоронний або фіскальний орган не поспішає встановити причину цієї екологічної катастрофи", – обурився президент Всеукраїнської громадської правоэкологозащитной організації "Зелений тризуб" Андрій Гайдай.

І ось тепер, у Департаменті екології та природних ресурсів Одеської ОДА повідомили, що загибель креветки в лимані попередньо пов'язана з низьким рівнем кисню у водах.

На думку експертів, причиною низького рівня кисню у водоймі називають надмірну концентрацію синьо-зелених водоростей. Це, за їхніми словами, і призвело до загибелі мешканців лиману. А однією з основних причин появи синьо-зелених водоростей експерти назвали недостатній водообмін в лимані і пов'язані з ним застійні явища.

"Департамент планує ініціювати вивчення екологічного стану лиману і розробку стратегічного плану дій по збереженню, розвитку та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Хаджибейського лиману", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одеситів сколихнула новина про туристичний бум: "Моря не побачимо?"

Як повідомляла Politeka, двометрові змії заполонили пляжі Одеси, страхітливі кадри

Також Politeka писала, "Без масок і дистанції": пляжі Одеси переповнені відпочиваючими, фото