В Одесі назвали причину масового мору морських мешканців в Хаджибейському лимані
Нагадаємо, що минулого тижня відбулася нова екологічна НП, яка зворохобила місцевих жителів. Береги Хаджибейського лиману були рясно вкриті мертвими креветками, рибою і зміями.
"Чому ні один державний природоохоронний або фіскальний орган не поспішає встановити причину цієї екологічної катастрофи", – обурився президент Всеукраїнської громадської правоэкологозащитной організації "Зелений тризуб" Андрій Гайдай.
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І ось тепер, у Департаменті екології та природних ресурсів Одеської ОДА повідомили, що загибель креветки в лимані попередньо пов'язана з низьким рівнем кисню у водах.
На думку експертів, причиною низького рівня кисню у водоймі називають надмірну концентрацію синьо-зелених водоростей. Це, за їхніми словами, і призвело до загибелі мешканців лиману. А однією з основних причин появи синьо-зелених водоростей експерти назвали недостатній водообмін в лимані і пов'язані з ним застійні явища.
"Департамент планує ініціювати вивчення екологічного стану лиману і розробку стратегічного плану дій по збереженню, розвитку та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Хаджибейського лиману", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,
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