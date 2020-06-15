В мережі набирає популярності відео з Одеси, на якому дельфіни дуже близько підпливли до берега

Незвичайне видовище спостерігали очевидці на березі пляжу на 16 станції Фонтану. Відповідне відео розлетілося по соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити, як два дельфіна підібралися так близько до берега, що потрапили на відеозапис.

Одесити в буквальному сенсі шоковані побаченим, вони з захопленням коментують видовище.

«Пощастило», «Рідкісне відео, так близько дельфіни», «Природа очистилася», «Круто», - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, нове екологічне НП сталася в Одесі. В лиманах почала зеленіти вода у результаті чого стався масовий мор креветок. Зміни кольору вдалося зафіксувати навіть супутникам. Особливо сильно позеленіла вода в Хаджибейському лимані.

У Департаменті екології та природних ресурсів Одеської ОДА повідомили, що загибель креветки в лимані попередньо пов'язана з низьким рівнем кисню у водах.

На думку експертів, причиною низького рівня кисню у водоймі називають надмірну концентрацію синьо-зелених водоростей. Це, за їхніми словами, і призвело до загибелі мешканців лиману. А однією з основних причин появи синьо-зелених водоростей експерти назвали недостатній водообмін в лимані і пов'язані з ним застійні явища.

Одесса 16ст. Дельфины возле берега Gepostet von Alexey Lysich am Samstag, 13. Juni 2020

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