В Одесі автомобіль вилетів з дороги і в'їхав прямо в дитячий майданчик
Страшна ДТП сталася увечері в понеділок, 15 червня, на вулиці Академіка Корольова. Там автомобіль вилетів з дороги на тротуар і зніс огорожу. Про ДТП повідомляє видання «Думська».
Аварія сталася поруч з магазином, перед яким розташований невеликий дитячий майданчик.
За попередніми даними, у водія автомобіля «Тойота» під час їзди стався інсульт. Очевидці з місця події повідомляють, що після аварії він помер, проте офіційно ця інформація не підтверджена. За іншою інформацією, він зараз знаходиться в реанімації.
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В результаті ДТП постраждали двоє пішоходів, серед яких виявилася вагітна жінка, яка, судячи з усього, не встигла відбігти від місця НП. На місці події працюють правоохоронці.
У мережі з'явилися кадри з сильно постраждалим автомобілем і поваленою огорожею.
До цього ми повідомляли про те, що в Одесі громадяни Азербайджану влаштували справжній свавілля на дорозі.
Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, 8 червня в районі Адміральського проспекту, сталася ДТП. Громадянин Азербайджану збив чотирьох дітей, коли вони переходили дорогу на пішохідному переході.
У поліції зазначили, що у 30-річного водія при собі не було водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.
Нагадаємо, ноу-хау влади обернулося транспортним колапсом в Одесі, відео: де не проїхати.
Як повідомляла Politeka, іноземці збили дітей на зебрі в Одесі, кадри НП: "Удар був такої сили, що...".
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