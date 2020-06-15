В Одесі автомобіль вилетів з дороги і в'їхав прямо в дитячий майданчик

Страшна ДТП сталася увечері в понеділок, 15 червня, на вулиці Академіка Корольова. Там автомобіль вилетів з дороги на тротуар і зніс огорожу. Про ДТП повідомляє видання «Думська».

Аварія сталася поруч з магазином, перед яким розташований невеликий дитячий майданчик.

За попередніми даними, у водія автомобіля «Тойота» під час їзди стався інсульт. Очевидці з місця події повідомляють, що після аварії він помер, проте офіційно ця інформація не підтверджена. За іншою інформацією, він зараз знаходиться в реанімації.

В результаті ДТП постраждали двоє пішоходів, серед яких виявилася вагітна жінка, яка, судячи з усього, не встигла відбігти від місця НП. На місці події працюють правоохоронці.

У мережі з'явилися кадри з сильно постраждалим автомобілем і поваленою огорожею.

До цього ми повідомляли про те, що в Одесі громадяни Азербайджану влаштували справжній свавілля на дорозі.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, 8 червня в районі Адміральського проспекту, сталася ДТП. Громадянин Азербайджану збив чотирьох дітей, коли вони переходили дорогу на пішохідному переході.

У поліції зазначили, що у 30-річного водія при собі не було водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Патрульні склали відповідні матеріали за порушення ПДР.

Нагадаємо, ноу-хау влади обернулося транспортним колапсом в Одесі, відео: де не проїхати.

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