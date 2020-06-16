В Одесі розлючений натовп хотів влаштувати самосуд над водієм, який вилетів на тротуар і зніс огорожу

Подробиці розповів співробітник поліції Дмитро Ревун у себе в Фейсбук, передає Politeka.net.

Як відомо, резонансне ДТП сталося увечері в понеділок, 15 червня, на вулиці Академіка Корольова. Аварія сталася поруч з магазином, перед яким розташована невелика дитячий майданчик.

48-річному водієві автомобіля «Тойота» стало погано за кермом, за попередніми даними, у нього стався інсульт. В результаті чого, той з'їхав з проїжджої частини і збив двох пішоходів, одного з яких госпіталізували.

Ревун повідомив, що після аварії очевидці подій виступили так званими народними месниками і спробували лінчувати водія, не розібравшись у ситуації.

«Не маючи ніяких прав і підстав, не з'ясовуючи обставин, спробували влаштувати самосуд, але все-таки дуже швидко отямилися», — розповів він.

Пізніше стало відомо, що винуватець аварії помер у лікарні.

Користувачі мережі почали коментувати його публікацію, Думки людей розділилися і ось що вони пишуть:

«Як добре написано. Колективний розум - майже тваринна тупість», «На жаль, після всіх гучних ДТП, яких вже не злічити, де гинули або калічилися невинні люди і діти,а виновки так і не понесли заслуженого накания, це вже не дивно. Народ втомився. Втомився від безладу на дорогах, на тротуарах, пішохідних переходах», «Мене завжди бентежила ця дитяча площадка вздовж дороги!», «У нашій країні дуже багато водіїв які збивають і їдуть ,потім їх відмазують.і вони продовжують їздити і збивати людей....тому люди вирішили не розбиратися».

Нагадаємо, ноу-хау влади обернулося транспортним колапсом в Одесі, відео: де не проїхати.

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