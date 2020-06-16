15 червня ознаменувався черговою пожежею в житловому будинку Одеси, внаслідок якої рятувальникам довелося в терміновому порядку евакуювати мешканців під'їзду

Подробиці розповіли у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net.

За словами рятувальників, пізно ввечері 15 червня надійшло повідомлення про пожежу в одиннадцатиэтажном житловому будинку по вулиці Люстдорфська дорога, 140/1.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно в квартирі на одинадцятому поверсі.

«Пожежники локалізували загоряння в 23:37 та ліквідували о 23:40 на площі 20 метрів квадратних», - йдеться в повідомленні.

Причина пожежі встановлюються.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Наголошується, що від ДСНС залучалось 8 одиниць та 30 чоловік особового складу

Раніше ми повідомляли, в Одесі на Черьомушках вогонь знищив торговий кіоск. НП сталася рано вранці вулиці Космонавтів.

Рятувальники, що прибули за півгодини повністю загасили загоряння на площі 30 метрів квадратних.

Жертв та постраждалих немає.

Наголошується, що кіоск повністю вигорів. Рятувальники не виключають, що його могли підпалити, проте остаточну причину пожежі встановить слідство.

Від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежної техніки та 11 чоловік особового складу.

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