Серйозна інфекція, яка прийшла з Китаю, як і раніше не вгамовується в Одеському регіоні

Згідно з оновленими даними кількість хворих зросла до 1136 осіб. З них 15 заражених виявлено за останню добу. Таку інформацію оприлюднив Одеський обласний лабораторного центру МОЗ України, передає Politeka.net.

У той же час вже одужали в регіоні 426 пацієнтів.

З початку епідемії в Україні зафіксовано 32 476 випадків зараження. За минулу добу хвороба підтвердилася у 666 осіб. Всього померло 912 українців, з них - 11 тільки за одну добу.

Звернемо увагу, що незважаючи на епідемію в Міністерстві охорони здоров'я України вважають Одеську область безпечною для туристів. Про це в ефірі каналу 24 заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його даними, вона відповідає протиепідемічним вимогам.

Раніше ми вже повідомляли, що в Арцизі Одеської області на тиждень закрили місцеву поліклініку з-за того, що вірус знайшли у одного з медиків. Там проведуть дезінфекцію, а співробітників протестують.

Також повідомлялося, 12 червня після ПЛР-обстеження у дружини президента України Олени Зеленської виявили китайський вірус.

Її госпіталізували в лікарню в Києві.

"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. Стан стабільний", - повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також наголошується, що в підключенні до апарату ШВЛ дружина президента поки не потребує

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