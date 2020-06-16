Серйозна інфекція, яка прийшла з Китаю, як і раніше не вгамовується в Одеському регіоні
Згідно з оновленими даними кількість хворих зросла до 1136 осіб. З них 15 заражених виявлено за останню добу. Таку інформацію оприлюднив Одеський обласний лабораторного центру МОЗ України, передає Politeka.net.
У той же час вже одужали в регіоні 426 пацієнтів.
З початку епідемії в Україні зафіксовано 32 476 випадків зараження. За минулу добу хвороба підтвердилася у 666 осіб. Всього померло 912 українців, з них - 11 тільки за одну добу.
Біда сталася з переможцем "Євробачення" Олександром Рибаком: "Ударив в живіт так сильно, що..."
Епатажна Бузова в прозорій сукні похвалилася новою зачіскою, Седокова не стрималася: «Опудало»
Грошей на всіх немає, українців попередили про масове скасування пільг: хто потрапить під удар і за що доведеться платити
Роуз, Чері, Омович та інші моделі, які не носять нижню білизну: топ гарячих фото
Звернемо увагу, що незважаючи на епідемію в Міністерстві охорони здоров'я України вважають Одеську область безпечною для туристів. Про це в ефірі каналу 24 заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його даними, вона відповідає протиепідемічним вимогам.
Раніше ми вже повідомляли, що в Арцизі Одеської області на тиждень закрили місцеву поліклініку з-за того, що вірус знайшли у одного з медиків. Там проведуть дезінфекцію, а співробітників протестують.
Також повідомлялося, 12 червня після ПЛР-обстеження у дружини президента України Олени Зеленської виявили китайський вірус.
Її госпіталізували в лікарню в Києві.
"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. Стан стабільний", - повідомляє прес-служба Офісу президента.
Також наголошується, що в підключенні до апарату ШВЛ дружина президента поки не потребує
Нагадаємо, одеситів будуть масово перевіряти на імунітет: що задумали в МОЗ
Як повідомляла Politeka, вірус не відступає, сотні заражених на Одещині: де найнебезпечніше
Також Politeka писала, що в Одесі різко зросла кількість хворих вірусом: озвучені нові дані