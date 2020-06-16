Погода не радує одеситів своєю непостійністю, і щоб бути готовим до її сюрпризів комунальників вивели на вулиці міста
Вночі та вранці 16 червня 2020 року в Одесі пройшла сильна злива, в результаті якого випало 11 міліметрів опадів, повідомляє офіційний сайт міста Одеси, передає Politeka.net.
Проте тривалий дощ не привів до виникнення підтоплень та колапсу в роботі громадського та автомобільного транспорту. Зливова каналізація впоралася з численними опадами. З трьох насосів головної насосної станції, які включають для відкачування стічних вод, задіяний тільки один.
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Комунальники не розслабляються і несуть чергування на проблемних вулицях: Балківській, Середньофонтанській, Приморської, Отамана Головатого, Академіка Корольова та Люстдорфської. Там задіяні співробітники КП «Міські дороги» разом з технікою.
Також зазначається, що громадський транспорт працює без затримок, в штатному режимі.
Раніше ми повідомляли про ПП, яке накрило Одеську область на вихідних. В результаті потужного зливи були затоплені цілі села.
Найбільше постраждали жителі міста Рені, а також населених пунктів Долинське, Лиманське, Улоговина та Нагірне.
«Це катастрофа для місцевих бюджетів отже спустошених економічною кризою, посухою та боротьбою з вірусом, - зауважив чиновник.
Також ми писали, що потужна злива перетворила вулиці на ріки в Одесі, а на півдні області випав град розміром з куряче яйце.
Нагадаємо, потужна злива затопила Одеську область: кадри розгулу стихії
Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на Одесу, вулиці пішли під воду: кадри негоди.
Також Politeka писала, що циклон з новою силою обрушиться на Одесу: що чекати від стихії