В Одеській області підприємливий бізнесмен нахабно вкрав з бюджету один мільйон гривень

Зхему для заволодіння коштами він придумав наступну: чоловік підміняв деталі на медичному обладнанні, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

У ході слідства з'ясувалося, що підприємець уклав договір з Роздільнянської центральної районної лікарнею на капітальний ремонт медичного обладнання. Після цього він підмінив основні деталі обладнання на більш дешеві і підробив документи про виконання повного обсягу робіт.

Наголошується, що отримане після капремонту медичне обладнання неможливо було належним чином ідентифікувати та сертифікувати. На підставі підроблених актів виконаних робіт бізнесменові було перераховано близько мільйон гривень з державного бюджету.

Тепер чоловік відповідатиме перед судом за свої махінації, тим більше, що вже прокурори направили обвинувальний акт.

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